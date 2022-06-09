Необережне поводження з вогнем – попередня причина пожежі у Тернополі.

Про сильне задимлення та різкий запах диму надійшло повідомлення до підрозділу надзвичайних ситуацій 8 червня опівночі. Рятувальники прибули на місце пожежі. Горіла трикімнатна квартира на вулиці Сагайдачного. Зайшовши до приміщення, з’ясували, що загоряння розпочалося на кухні. Господар помешкання – 49-річний тернополянин, загинув на місці події.

На момент пожежі у квартирі перебували ще люди. Двох жінок, 1991 та 1964 років, бригада швидкої госпіталізувала до лікарні. Одна з потерпілих в реанімації з отруєнням чадним газом. Іншу, після надання меддопомоги, відпустили за місцем проживання.

За словами сусідів, загиблий вів антигромадський спосіб життя та зловживав алкоголем. Причина пожежі стане відома після проведення експертизи.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.