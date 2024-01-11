Загинули в один день: війна забрала життя ще двох захисників з Тернополя

Війна забирає найкращих. 9 січня вона забрала відразу двох мужніх синів України, мешканців Тернополя – Василя Добротвора та Андрія Лотвіна.

Трагічну звістку повідомив міський голова Сергій Надал.

Василь Добротвор (на фото) загинув у Донецькій області від осколкового поранення. Захиснику було 30 років.

“Щиро співчуваємо родині та близьким захисника. Відтепер Василь янголом оберігає, захищає своїх рідних та свою Батьківщину з небес. Вічна та світла йому пам’ять!”, – ідеться у повідомленні міського голови.

На щиті повертається додому 29-річний захисник Андрій Лотвін. Завтра, 12 січня, об 11-й годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з Воїном.

“Розділяємо біль непоправної втрати з близькими і рідними Андрія. Царство небесне, вічна та світла пам’ять нашому Герою!”, – зазначив Сергій Надал.