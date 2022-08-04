Вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння – судитимуть водія з Кременеччини.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Кременеччини, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили загибель двох осіб, (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

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Розслідуванням встановлено, що увечері 18 червня 2022 року нетверезий 20-річний водій, керуючи технічно несправним автомобілем марки «CITROEN-BERLINGO» з трьома пасажирами в салоні рухався зі швидкістю понад 100 км за годину по вулиці с. Великі Млинівці Кременецького району. Через надмірну швидкість авто та дію алкоголю водій не зреагував на зміну дорожньої обстановки: спочатку транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, потім – вдарив у металеву огорожу, збивши жінку, яка стояла за межами проїзної частини дороги. Далі автомобіль перекинувся, причому пасажирка з переднього сидіння вилетіла із салону на дорогу. Обидві потерпілі померли у лікарні.

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Обвинуваченому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.