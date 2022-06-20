На Тернопільщині водій збив жінку, після чого автівка злетіла з дороги: є загибла і травмовані

18 червня у ДТП потрапив водій автомобіля Citroen Berlingо. Аварія трапилася на трасі Почаїв-Кременець близько 21:30.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій збив пішохода – жінку, 1951 року народження. Після цього автівка виїхала на узбіччя, врізалася в відбійник і злетіла в кювет. На момент аварії в салоні перебувало троє пасажирів.

Пішохода, усіх пасажирів та самого водія бригада швидкої доправило до лікарні. У всіх травми різного ступеня тяжкості. Перехожу врятувати медикам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень вона за кілька годин померла в лікарні. Водія затримали згідно статті 208 КПК та повідомили про підозру відповідно до ч. 3 ст. 286-1 ККУ.