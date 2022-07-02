Сьогодні у Кременці попрощаються з 20-річною Анастасією Опортовською. Дівчина разом з друзями потрапила у жахливу ДТП два тижні тому.

Про смерть юної кременчанки стало відомо у четвер вранці. Два тижні медики Кременецької лікарні боролися за життя Насті. На жаль, врятувати її не вдалося, повідомляє Терміново.

ДТП трапилася 18 червня ввечері при в’їзді у Кременець з боку Почаєва. За кермом був 20-річний юнак. Аварія трапилася на трасі Почаїв-Кременець близько 21:30. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Під колесами авто опинилася 70-річна жінка. Після цього автівка виїхала на узбіччя, врізалася в відбійник і злетіла в кювет. На момент аварії в салоні перебувало троє пасажирів. Перехожу врятувати медикам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень вона за кілька годин померла в лікарні.

“Зі співчуттям у серцях… Колектив учителів та учнів Кременецької гімназії №6 глибоко сумують з приводу трагічної смерті випускниці гімназії Опортовської Анастасії. Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині та близьким. Світла пам’ять”, – пишуть у повідомленні навчального закладу.

Прощання з померлою проходить у соборі Преображення Господнього у Кременці.