Загибла і п’ятеро травмованих: у поліції розповіли деталі жахливої ДТП на Тернопільщині

Одна людина загинула, а п’ятеро отримали травми – наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 13 червня близько 14:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ Таврія, житель Львова, здійснюючи поворот ліворуч, врізався в авто FORD FOCUS.

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Пасажирка ЗАЗу, львів’янка 1953 року народження, загинула на місці аварії. Кермувальник та ще троє пасажирів даного транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Звернувся за меддопомогою і водій FORD FOCUSа. Дана автопригода внесена в ЄРДР згідно із ч.2 ст. 286 ККУ.