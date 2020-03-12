Ринки у Тернополі наразі працюватимуть, незважаючи на те, що у місті введені обмеження у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це вчора на прес-конференції повідомив міський голова Сергій Надал.

Він зазначив, що відповідна комісія міськради розробила вимоги до діяльності ринків у цей період. Зокрема, вони стосуються прибирання і дезінфекції. Крім того, власників зобов’язали організувати роботу ринків так, аби у приміщенні одночасно перебувало не більше 200 осіб. Нагадаємо, саме така цифра фігурує у рішення Уряду, який заборонив масові заходи, у яких братиме участь більше людей. Якщо буде зафіксовано порушення цієї вимоги, торговим закладам доведеться припинити роботу.

Нагадаємо, від сьогодні у школах та дитсадках Тернополя і області запроваджено карантин.