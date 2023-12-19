У Тернополі домашній кіт врятував господарів від вірної смерті.

Про курйозний випадок розповів заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

“Зазвичай у грудні коти перевертають ялинки та інші новорічні прикраси…

А ось на Тернопільщині кіт врятував свого годувальника, своєчасно виявивши розтяжку. Але про це трохи згодом.

Боєприпаси, вибухові пристрої та розтяжки використали зловмисники, аби заволодіти коштами колишніх бізнес-партнерів.

До поліції звернулася родина підприємця. Вони розповіли, що вночі на їхньому подвір’ї пролунали вибухи, а зранку надійшло повідомлення з погрозами. Незнайомці вимагали терміново передати 85 000 доларів, а якщо грошей не буде – терор повториться.

Співробітники кримінальної поліції розшукали вимагачів та спільно зі слідчими й спецпризначенцями провели 8 обшуків за місцем їхнього проживання. Оперативники вилучили мобільні телефони, патрони, порох та вибухонебезпечні предмети.

Встановлено, що виконавцем та організатором злочину є 63-річний чоловік, якому допомагав 47-річний мешканець Тернопільщини. О третій ночі зловмисник встановив саморобний вибуховий пристрій із таймером на автівку, яка була припаркована у дворі багатоповерхівки. Також він прикріпив до воріт приватного будинку гранату “Ф-1” на розтяжці та втік. Однак, кіт врятував своїх годувальників. Пухнастик, пробігаючи повз ворота, зачепив розтяжку та спровокував розрив.

Обом затриманим чоловікам оголосили підозри. Їхні дії попередньо кваліфіковано за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Також оперативники спільно зі слідчими перевіряють цих осіб і на причетність до вибухів, які трапилися в Тернополі в попередні роки”.