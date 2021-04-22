Майже п’ять тисяч жителів краю захворіло на Тернопільщині на грип і ГРВІ протягом тижня. 340 людей госпіталізували у важких станах. Серед них – 25 дітей.

Загалом ситуація з грипом на Тернопільщині останнім часом дещо стабілізувалася. Оскільки це захворювання сезонне, то до кінця квітня прогнозують завершення епідемії. Щодо COVID-19, то епідемічний процес проходить хвилеподібно.

«Захворюваність серед дітей, навіть тих, що відвідують навчальні заклади, в останні дні не є загрозливою, вона є такою, що відповідає сезону року з урахуванням захворюваності на грип та ГРВІ. Те саме можу сказати і щодо захворюваності освітян. Ми там теж спостерігаємо відносно низькі рівні захворюваності і певну стабілізацію. Очевидно, що рішення стосовно послаблення певних заборонних заходів щодо дітей не мають поширюватися в цілому на вимоги дотримання карантинних заходів щодо інших груп населення, щодо інших видів діяльності», – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Попри стабілізацію епідемічної ситуації з грипом рівень захворюваності в 1,6 рази перевищує епідпоріг. Відтак жителів краю просять дотримуватися карантинних вимог.