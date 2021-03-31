За перший квартал 2021 року підприємства аграрія Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» сплатили понад 72 мільйони гривень податків.

Так, за три місяці поточного року компанія «Бучачагрохлібпром» виплатила 58 млн 836 тис. грн податків. З них: ПДФО із заробітної плати – 7 млн 750 тис. грн, ПДФО з орендної плати за землю (паї) –1 млн 550 тис. грн, військовий збір – 776 тис. грн, ЄСВ – 9 млн грн, місцеві податки (єдиний V гр. оренда, земельний, екологічний, за нерухомість) – 2 млн 100 тис. грн, державний бюджет (ПДВ і митні платежі) – 37 млн 660 тис. грн.

Щодо ФГ «ГАДЗ», то за три місяці господарство сплатило 14 млн 65 тис. 848 грн податків. З них: ПДВ – 11 млн 26 тис. 62 грн, ЄСВ – 1 млн 580 тис. 908 грн, ПДФО – 1 млн 292 тис. 411 грн, Єдиний податок сільськогосподарських виробників – 57 тис. 715 грн, податки на нерухоме та рухоме майно – 26 тис. 958 грн, орендна плата за землю – 81 тис. 794 грн.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, професійність працівників та гідна оплата їхньої праці визначають успіх компанії.

– Особливу увагу ми приділяємо виплаті заробітної плати. Усі наші працівники є офіційно оформленими. Є домовленість про програму лояльності з АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з якою усі наші працівники одержують зарплату на карткові рахунки, зарахування чи зняття з яких відбувається без комісії. Понад століття тому славетний Українець – землевласник, агроном, меценат, громадський діяч Євген Чикаленко виголосив знамениту фразу: «Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини кишені». Тому ми й надалі будемо інформувати громадськість про сплату податків. Закликаємо робити це також інших підприємців. Це дасть змогу розуміти, які саме надходження у бюджети ідуть з нашої місцевості та надалі можуть бути використані, – зазначив Петро Гадз.

Інформація по сплаті податків ТзОВ “Бучачагрохлібпром” за перший квартал 2021 року

Вид податку Сума сплати Сплачено всіх податків 58 млн 836 тис. грн. ПДФО із заробітної плати 7 млн 750 тис. грн. ПДФО з орендної плати за землю (паї) 1 млн 550 тис. грн. Військовий збір 776 тис. грн. ЄСВ 9 млн грн. Місцеві податки (єдиний V гр. оренда, земельний, екологічний, за нерухомість 2 млн 100 тис. грн. Державний бюджет (ПДВ і митні платежі) 37 млн 660 тис. грн.

Інформація по сплаті податків ФГ “Гадз” за перший квартал 2021 року.