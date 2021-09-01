Муніципальні інспектори Тернополя працюватимуть швидше і без паперової тяганини.
Їм вдасться фіксувати більше порушень і оперативніше притягувати до відповідальності недобросовісних водіїв, повідомляють Т1 Новини.
Головний спеціаліст, інспектор з паркування управління муніципальної інспекції Тернополя Богдан Золотник розповів, що за кілька кліків система підтягує всю інформацію про водія з єдиної бази даних.
За словами начальника управління муніципальної інспекції Тернополя Ігоря Максиміва, штраф, який склали на водія, муніципали одразу ж видруковуватимуть і залишатимуть на машині. Увесь процес займатиме не більше двох хвилин.
Додамо, планшети та програмне забезпечення закупила Тернопільська міська рада.
Додати свій коментар