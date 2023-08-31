За хабарництво будуть судити викладачку вишу: її затримали у ресторані. ФОТО

За отримання від двох абітурієнтів 53 тис грн за вплив на прийняття рішення приймальною комісією судитимуть викладачку тернопільського вишу.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно викладачки Західноукраїнського національного університету щодо одержання нею неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, доцентка однієї з кафедр Західноукраїнського національного університету пропонувала абітурієнтові за 3000 доларів США сприяння у зарахуванні на перший курс. Вона запевнила майбутнього студента у необхідності перерахувати їй для початку 11 тис грн на картковий рахунок, задля впливу на інших службових осіб, причетних до вступної компанії у виші.

Іншому абітурієнту викладачка пообіцяла за 42 тис грн вплинути на відповідних посадових осіб навчального закладу задля зарахування його на бюджетну форму навчання. Після передачі вказаної суми в одному із ресторанів Тернополя доцентку затримали правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в області.