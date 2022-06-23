За хабар у 45 тисяч гривень будуть судити депутата з Тернопільщини. ФОТО

Судитимуть керівника лісопідриємства, депутата місцевої ради за отримання 45,5 тис грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директора районного лісогосподарського підприємства, депутата органу місцевого самоврядування, який отримав неправомірну вигоду за надання місцевому жителю лісопродукції та її безперешкодний вивіз з території підприємства по недостовірних документах (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець впродовж грудня 2021 – січня 2022 року вимагав та отримав від громадянина 45,5 тис грн за безперешкодний відпуск деревини та видачу відповідних дозвільних документів на неї із заниженням показників об’єму і ваги.

Завершено розслідування, яке здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.