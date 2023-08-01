Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора коледжу у отриманні неправомірної вигоди від місцевого підприємця (ч.1 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, керівник навчального закладу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду передати в оренду частину приміщення коледжу площею майже 700 кв м для зберігання товарів і сировини. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 32 500 грн його затримали правоохоронці.

Розслідування здійснювали слідчі Чортківського районного відділу поліції ГУНП в області.