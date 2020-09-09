За минулу добу на Тернопільщині підтверджено 245 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано 5 летальних випадків. Усі померлі – чоловіки. Це 45-річний житель села Велика Лука Тернопільського району, 63-річний мешканець села Стінка Бучацького району, 74-річна мешканка Збаража, 76-річний тернополянин та чоловік 84-річний житель села Великі Загайці Шумського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (69 осіб)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Вільховець – 2
• с. Нараїв – 2
• с. Потутори – 1
• с. Надрічне – 1
Бучацький район (40 осіб):
• м. Бучач – 21
• с. Млинки – 3
• с. Жизномир – 1
• с. Стінка – 1
• с. Сороки – 3
• с. Заривинці – 2
• с. Петликівці – 2
• с. Цвітова – 2
• с. Ліщанці – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Космирин – 2
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (25 осіб):
• смт Гримайлів – 1
• с. Котівка – 3
• с. Личківці – 2
• смт Гусятин – 8
• м. Хоростків – 3
• с. Оришківці – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Вигода – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Самолузківці – 2
• с. Сидорів – 1
Заліщицький район (13 осіб):
• с. Поділля – 2
• м. Заліщики – 1
• с. Нирків – 4
• с. Бедриківці – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Литячі– 1
• с. Синьків – 2
• с. Щитівці – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Кривчики – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Озерна – 1
• с. Мшана – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Дибще – 1
• с. Ценів – 3
Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Нападівка – 3
• с. Молотків – 1
• с. Борсуки – 1
• с. Лопушне – 1
Монастириський район (8 осіб):
• м. Монастириська – 1
• с. Світле – 1
• с. Велеснів – 1
• сел. Коропець – 2
• с. Гранітне – 1
• с. Високе – 1
• с. Маркова – 1
Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Колодіївка – 1
• с. Гущанки – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Боків – 1
Теребовлянський район (19 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Семенів – 1
• с. Воля – 1
• смт Микулинці – 2
• с. Ладичин – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Остальці – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Великий Говилів – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Конопківка – 3
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Байківці – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Підгородне – 1
• с. Красівка – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Плотича – 1
Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Росохач – 1
• смт Заводське – 1
• с. Товстеньке – 1
• с. Угрин – 1
• с. Нагорянка – 1
Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 2
• с. Великі Загайці – 1
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