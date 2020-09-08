За добу на Тернопільщині підтверджено 192 випадки зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

На жаль, зареєстровано два летальних випадки. Помер 71-річний чоловік з Теребовлі та 81-річний мешканець села Дубенка Монастириського району.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (54 особи)

Бережанський район (15 осіб):

• м. Бережани – 9

• с. Гиновичі – 2

• с. Жуків – 1

• с. Котів – 1

• с. Надрічне – 1

• с. Куряни – 1

Борщівський район (3 особи):

• с. Цигани – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

Бучацький район (23 особи):

• м. Бучач – 10

• с. Жизномир – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Медведівці – 1

• с. Зелена – 2

• с. Пишківці – 2

• с. Підлісся – 1

• с. Білявинці – 1

• с. Млинки – 1

• с. Цвітова – 2

Гусятинський район (11 осіб):

• с. Чабарівка – 2

• м. Хоростків – 3

• смт Гусятин – 3

• с. Сидорів – 1

• м. Копичинці – 1

• с. Личківці – 1

Заліщицький район (13 осіб):

• с. Нагоряни – 3

• м. Заліщики – 2

• с. Шипівці – 1

• смт Торське – 1

• с. Устечко – 1

• с. Садки – 1

• с. Угринківці – 1

• с. Добрівляни – 2

• с. Виноградне – 1

Збаразький район (18 осіб):

• с. Верняки – 1

• смт Вишнівець – 4

• м. Збараж – 7

• с. Тарасівка – 1

• с. Лози – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Мала Березовиц – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Старий Вишнівець – 1

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 4

• с. Волосівка – 1

• с. Футори – 1

Кременецький район (13 осіб):

• м. Кременець – 2

• м. Почаїв – 3

• с. Жолоби – 2

• с. Старий Олексинець – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Ридомиль – 3

• с. Кушлин – 1

Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Нападівка – 1

• с. Молотків – 1

• с. Огризківці – 1

Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Задарів – 1

• с. Дубенка – 1

• сел. Коропець – 1

Підволочиський район (5 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• с. Мовчанівка – 2

Теребовлянський район (8 осіб):

• м. Теребовля – 8

Тернопільський район (8 осіб):

• с. Байківці – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Підгородне – 1

• с. Козівка – 1

• с. Плотича – 1

• с. Біла – 2

Чортківський район (6 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Романівка – 1

• с. Білобожниця – 1

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