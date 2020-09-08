За добу на Тернопільщині підтверджено 192 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
На жаль, зареєстровано два летальних випадки. Помер 71-річний чоловік з Теребовлі та 81-річний мешканець села Дубенка Монастириського району.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (54 особи)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 9
• с. Гиновичі – 2
• с. Жуків – 1
• с. Котів – 1
• с. Надрічне – 1
• с. Куряни – 1
Борщівський район (3 особи):
• с. Цигани – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 10
• с. Жизномир – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Медведівці – 1
• с. Зелена – 2
• с. Пишківці – 2
• с. Підлісся – 1
• с. Білявинці – 1
• с. Млинки – 1
• с. Цвітова – 2
Гусятинський район (11 осіб):
• с. Чабарівка – 2
• м. Хоростків – 3
• смт Гусятин – 3
• с. Сидорів – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Личківці – 1
Заліщицький район (13 осіб):
• с. Нагоряни – 3
• м. Заліщики – 2
• с. Шипівці – 1
• смт Торське – 1
• с. Устечко – 1
• с. Садки – 1
• с. Угринківці – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Виноградне – 1
Збаразький район (18 осіб):
• с. Верняки – 1
• смт Вишнівець – 4
• м. Збараж – 7
• с. Тарасівка – 1
• с. Лози – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Мала Березовиц – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Волосівка – 1
• с. Футори – 1
Кременецький район (13 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 3
• с. Жолоби – 2
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Ридомиль – 3
• с. Кушлин – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Нападівка – 1
• с. Молотків – 1
• с. Огризківці – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Задарів – 1
• с. Дубенка – 1
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Мовчанівка – 2
Теребовлянський район (8 осіб):
• м. Теребовля – 8
Тернопільський район (8 осіб):
• с. Байківці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Козівка – 1
• с. Плотича – 1
• с. Біла – 2
Чортківський район (6 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Романівка – 1
• с. Білобожниця – 1
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