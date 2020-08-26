За попередню добу на Тернопільщині підтверджено 184 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (44 особи)
Бережанський район (18 осіб):
• м. Бережани –14
• с. Рекшин – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Куряни – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Куринці – 1
• с. Іванків – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Цигани – 1
• с. Більче-Золоте – 2
Бучацький район (28 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Сновидів – 1
• с. Трибухівці – 7
• с. Підлісся – 3
• с. Сороки – 2
• с. Петликівці – 3
• с. Новоставці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Пилява – 2
• с. Звенигород – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (21 особа):
• м. Копичинці – 2
• с. Увисла – 4
• м. Хоростків – 3
• с. Хлопівка – 3
• смт Гусятин – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Вільхівчик – 1
• с. Карашинці – 1
• с. Оришківці – 3
• с. Старий Нижбірок – 1
Збаразький район (4 особи):
• смт Вишнівець – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Іванчани – 1
• с. Зарудечко – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики –5
• смт. Товсте – 2
• с. Нирків – 1
• с. Лисівці – 1
• с. Дзвиняч – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 2
Кременецький район (3 особи):
• с. Богданівка– 1
• м. Кременець – 2
Лановецький район (2 особи):
• с. Оришківці – 1
• с. Пахиня – 1
Монастириський район (21 особа):
• сел. Коропець – 11
• м. Монастириська – 7
• с. Задарів – 2
• с. Низьколизи – 1
Підволочиський район (2 особи):
• м. Скалат – 1
• смт Підволочиськ – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Деренівка– 1
Тернопільський район (7 осіб):
• с. Петриків – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Стегниківці – 1
Чортківський район (11 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Шманьківчики – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Білобожниця – 2
Шумський район (2 особи):
• с. Бірки – 1
• с. Биківці – 1
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