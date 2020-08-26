Збільшити кількість ПЛР-досліджень коронавірусу вирішили в обласному лабораторному центрі. Відтепер там щодня тестуватимуть близько тисячі осіб.

Таке рішення прийняли вчора через стрімке підвищення рівня захворюваності на COVID-19 в області.

Можливості обласного лабораторного центру дозволяють збільшувати кількість досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції, – зазначила під час наради головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Збільшення кількості тестувань допоможе швидше діагностувати хворобу, а відтак попередити її поширення.

«Учора в обласному лабораторному центрі було проведено 377 досліджень методом ПЛР. Виявлено 154 позитивні результати. Протягом тижня бачимо тенденцію до збільшення кількості нових випадків. Виявляємо первинні випадки зараження коронавірусом. Відтак є потреба у тому, щоб збільшувати кількість тестувань за добу».

Нагадаємо, приміщення обласного лабораторного центру добудували. Це дозволило збільшити кількість робочих місць для вірусологів, а відтак розширити потужності лабораторії.

Софія Романська