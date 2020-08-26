На Тернопільщині двоє пенсіонерів померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

COVID-19 забрав життя 70-річного чоловіка із Заліщицького району та 66-річного мешканця Бережанщини. Вік і супутні патології ускладнили лікування, відтак врятувати чоловіків лікарі не змогли.

Ситуація із смертністю від COVID-19 в області погіршується. Щодня в регіоні стається по два-три летальних випадки. Це викликає занепокоєння в лікарів.

«Кожна смерть від COVID-19 – це чиєсь горе та біда. Ці люди могли ще жити. Мене зараз запитують, чому ми настільки приділяємо увагу питанню летальності від коронавірусу. Адже і від серцево-судинних хвороб вмирають люди. Так, але це хвороба організму. Людина дожила до певного віку і захворіла на цю хворобу. А від COVID-19 людина може захиститися. Людина може не заразитися, якщо буде дотримуватися санітарно-епідемічних правил. На жаль, багато людей не серйозно підходять ситуації із захворюваністю на коронавірус», – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Від початку епідемії на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло шістдесят людей. Летальні випадки найчастіше трапляються серед людей від шістдесяти років.

Софія Романська