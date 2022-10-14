З “Тернопільобленерго” до бюджету стягнуть 10 млн грн.

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури в інтересах держави до відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» про стягнення до бюджету частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у розмірі 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що акціонерне товариство не виконало вимоги законодавства в частині відрахування до Державного бюджету України 90 % чистого прибутку за наслідками фінансово-господарської діяльності «Тернопільобленерго» за звітний період на вищевказану суму. Оскільки несплата даних коштів призвела до невиконання дохідної частини Державного бюджету України та зменшення передбачених законодавством надходжень до нього, прокуратура подала позов до суду, який задоволено.