Сьогодні, 9 серпня, близько 5-ої години ранку, рятувальники Тернополі отримали повідомлення про пожежу відпочинкового комплексу на вулиці Чумацькій, що над озером.

На місце події виїхали відразу два чергових караули рятувальників. За півтори години пожежу ліквідували, повідомляють Тернополяни.

Як стверджують надзвичайники, горіла літня тераса “Бухта бару” – частини відпочинкового комплексу на воді.

Експерти з’ясовують причини пожежі, а власник закладу підраховує збитки.

Тим часом у мережі з’явилося відео пожежі.

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