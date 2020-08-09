Сьогодні близько п’ятої ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу літньої прибудови ресторану “Бухта Бар”.

До місця виклику направили два чергові караули 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління та працівників оперативно-координаційного центру.

Виявилося, що горить літня тераса закладу. Існувала загроза перекидання вогню на основну будівлю. Площа пожежі на момент прибуття підрозділів складала 20 метрів квадратних.

Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборців о 05:49 пожежу було локалізовано, а о 6:38 повністю ліквідовано.