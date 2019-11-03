Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у вересні 2019 року становила 8441 грн, що на 19,6% більше, ніж у вересні 2018 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 жовтня становила 32,3 млн.грн, з них 29,4 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (43,1%) і промисловості (33,1%).