З 21 березня розпочинається астрономічна весна.

За прогнозами синоптиків, погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Скандинавією. Відтак у краї зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде похмуро з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі дощі. Вітер буде північно-західним, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 9 – 14º тепла.

«День весняного рівнодення розпочинається в Україні сонцем. І хоча ще тепла нам малувато, проте малюки-градуси вже потроху стають навшпиньки і тягнуться до +10+14-ти. Втім, атмосферний фронт пройдеться західними областями України. Сильного вітру не буде – погода хороша для роботи та прогулянок. Найближче похолодання прийде з 28-го березня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде теплою. Втім, наприкінці березня прийде похолодання. Місяць закінчиться нетривалим зниженням температурних показників.