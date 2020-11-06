Станом на 1 листопада від 121 суб’єкта підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ, наявна інформація про 327 вільних робочих місць та вакантних посад.

У тому числі на посади службовців – 142 вакансії, на посади за робітничими професіями – 160 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 25 вакансій. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 30 вакансій.

Всього за січень – жовтень 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 1099 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 6520 вільних робочих місця та вакантних посад.

Відповідно до ст. 47-1 ЗУ «Про зайнятість населення» роботодавцям виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″. Станом на 01 листопада 2020 року 438 роботодавців Тернопільської МТГ та Тернопільського району подали заяви до центру зайнятості на компенсацію допомоги по частковому безробіттю для 1799 найманих працівників. А також 3307 фізичних осіб – підприємців звернулись до центру зайнятості із поданням заяв для отримання допомоги по частковому безробіттю. У травні – жовтні 2020 р. виплачено допомоги по частковому безробіттю на суму 34,6 млн грн.