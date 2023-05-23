На додаток до готового корму для кішок Brit існує безліч продуктів, які можна додавати до раціону вашого вихованця, щоб забезпечити йому повноцінне харчування. У статті ми розглянемо, які продукти можуть бути корисними для здоров’я кота і як правильно їх вводити в меню.

Чим урізноманітнити раціон

Коти можуть їсти безліч продуктів, крім корму, але важливо пам’ятати, що їхнє харчування має бути збалансованим і не надто жирним. Продукти, які можна давати коту:

М’ясо (яловичина, курка, індичка, телятина), але без кісток та жирної шкіри. М’ясо є основним джерелом білка для котів, який необхідний підтримки здоров’я м’язів і тканин. Крім того, воно містить вітаміни та мінерали, такі як залізо, цинк та вітамін Б12, необхідні для правильного функціонування організму вихованця. Однак не слід давати коту сире м’ясо, щоб уникнути інфекцій та отруєнь. Риба (морська). Це один із найпопулярніших та улюблених продуктів для котів. Вона багата білком, жиром, вітамінами та мінералами, такими як залізо, кальцій та йод. Риба також містить незамінні жирні кислоти, які необхідні для здоров’я шкіри та шерсті кота. Однак риба не повинна ставати основним джерелом харчування – варто купити спеціальний корм для котів. Занадто велика кількість риби може призвести до дефіциту важливих поживних речовин, таких як таурин та вітамін Е, а також викликати проблеми із травленням та сечовивідною системою. Яйця (варені). Вони є гарним джерелом білка та заліза для котів. Крім того, вони містять вітаміни D та B12, які важливі для здоров’я кісток та нервової системи. Однак не варто давати коту надто багато яєць, оскільки це може призвести до перенасичення його організму залізом. Переконайтеся, що яйця не містять сирої або недовареної частини, яка може бути небезпечною для здоров’я тварини. Фрукти та ягоди, але тільки у свіжому вигляді. Фрукти можуть бути корисні для котів, оскільки містять безліч вітамінів та поживних речовин. Наприклад, банани допомагають покращити роботу серця та травлення, а яблука містять пектин, який може очистити кишечник від токсинів. Однак фрукти не є основним джерелом харчування для вихованців, а їх занадто багато може викликати розлад шлунка у тварини. Перед додаванням фруктів до раціону улюбленця необхідно проконсультуватися з ветеринаром. Овочі, які можна давати вареними чи тушкованими. Овочі можуть бути корисними для кота, тому що містять багато вітамінів і мінералів, необхідних для здоров’я. Наприклад, гарбуз може допомогти покращити роботу кишечника, а кабачки містять антиоксиданти та вітамін A, необхідний для здоров’я шкіри та вовни. Також деякі коти можуть віддавати перевагу овочам як ласощі. Однак не всі овочі підходять для котів: деякі можуть бути небезпечними. Наприклад, цибуля і часник здатні викликати проблеми із травленням. Кисломолочні продукти (кефір, йогурт) без цукру. Кефір можна давати коту як додаткове джерело живих бактерій, які допомагають підтримувати здорову мікрофлору в кишечнику. Однак годування кефіром не повинно замінювати основний раціон кота, а бути лише доповненням до нього.

Будь-який новий продукт потрібно вводити поступово і стежити за реакцією тварини на нього.

Чим не можна годувати кота

Кішки — виборчі тварини, і багато продуктів, які ми їмо, можуть бути небезпечними для їхнього здоров’я: