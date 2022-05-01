У Тернополі можна безкоштовно отримати корми для тварин.

Гуманітарну допомогу, яка надійшла з-за кордону, роздає благодійний фонд «Shelter Ternopil». Безкоштовно отримати допомогу можуть переселенці, котрі мають котів чи собак, а також організації, які опікуються тваринами. Видають допомогу на вул. Будного, 12 та вул. Шептицького, 4б.

Нагадаємо, раніше у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Тернополі з фури вивантажують велику кількість гуманітарної допомоги. Правоохоронці відреагували на виклик.

Як розповів під час брифінгу начальник ГУНП в Тернопільської області Олександр Богомол, було встановлено, що благодійний фонд «Shelter Ternopil» завіз на територію області більше 10 тонн кормів для тварин та іншу гуманітарну допомогу. Правоохоронці оглянули склади, звернулися на митницю щодо законності ввезення гуманітарного вантажу.

Після перевірки правоохоронців адміністрація фонду повідомила адреси, де можна безкоштовно отримати корми для тварин.