Шістдесят тисяч гривень виділили з обласного бюджету на премії для учнів закладів освіти Тернопільщини за високі результати у зовнішньому незалежному оцінюванні з базових дисциплін у 2021 році. Десять випускників отримають по п’ять тисяч гривень і одна випускниця – 10 тисяч гривень.

Відповідно до положення щодо відзначення преміями учнів, студентів закладів освіти Тернопільщини учні, які здали ЗНО на 200 балів з одного предмету отримають одноразову грошову виплату у розмірі п’ять тисяч гривень. Це п’ятеро випускників з різних районів області та п’ятеро – з Тернополя. Ще одна випускниця з Тернополя, яка має найвищий бал з двох предметів – хімії та математики – отримає премію у розмірі 10 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в обласні раді зареєстрований проект рішення № 203 про внесення змін до діючого положення про преміювання. Пропонується виплачувати грошові винагороди також випускникам які отримали за ЗНО 199 балів. А винагороди для двохсотбальників залишаються незмінними: п’ять, десять і двадцять тисяч гривень. Такі зміни мають розглянути і затверди депутати обласної ради на сесії.

Щодо преміювання кращих учнів від Тернопільської міської ради, то на нещодавній сесії депутати затвердили зміни. І цьогорічні випускники, які здали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів отримають підвищені грошові премії. Також винагороди отримають і ті, хто має 199 балів.