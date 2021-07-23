Зміни до Положення про іменні стипендії Тернопільської міської ради для обдарованих дітей Тернопільської міської територіальної громади внесли на сьомій сесії 23 липня.

Кількість іменних стипендій збільшили із 57 до 58: додали ще одну стипендію у галузі фізичної культури та спорту – за досягнення в інваспорті. Також документ доповнили пунктами, які стосуються випускників, які здали ЗНО на найвищі бали.

За високі досягнення у навчанні одноразовою грошовою премією нагороджуватимуть випускників закладів загальної середньої освіти Тернополя такими преміями:

за 200 балів з базової дисципліни у розмірі 12500 гривень;

за 400 балів з базових дисциплін у розмірі 25000 гривень;

за 600 балів з базових дисциплін у розмірі 37500 Гривень;

за 199 або 199,5 балів з базової дисципліни у розмірі 6250 гривень.

Випускники мають право на отримання однієї премії за найвищим результатом.

Збільшили на тисячу гривень також розмір щомісячної стипендії для тих випускників, які залишаться здобувати вищу освіту в Тернополі. Тепер вона становить дві тисячі гривень.

Іменні стипендії Тернопільської міської ради виплачуються із 2016 року. Їх отримують кращі учні загальної середньої, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти Тернопільської міської ради, Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, Технічного коледжу ТНЕУ імені Івана Пулюя. Всього призначають 58 іменних стипендій тим, хто має високі досягнення в навчанні, спорті, мистецтві та бере активну участь у громадському житті навчального закладу та громади. Стипендії в галузях музики (вокал), музики (володіння музичним інструментом), образотворчого мистецтва можуть призначатися також учням мистецьких та позашкільних закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади. Кожна стипендія іменується на честь відомого вихідця із Тернопільщини або історичної постаті, діяльність яких пов’язана з нашим краєм.

У кожній галузі науки призначається по три іменні стипендії. В галузі фізики та астрономії призначається шість іменних стипендій: три за досягнення з фізики, три за досягнення з астрономії. В галузях вокалу та володіння музичним інструментом, образотворчого мистецтва, а також фізичної культури і спорту призначаються по чотири іменні стипендії. Іменні стипендії учні та студенти отримують упродовж одного навчального року: з 1 вересня до 31 травня. Окремо міська рада призначає стипендію міського голови «Кращий учень закладу освіти», «Кращий студент закладу освіти». Розмір іменних стипендій становить 300 гривень в місяць і не підлягає індексації впродовж року. Список стипендіатів затверджується рішенням Тернопільської міської ради щорічно до 1 вересня.