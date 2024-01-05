У 2024 році медичні препарати, які належать до програми «Доступні ліки», можна буде отримати лише за електронним рецептом.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Паперові рецепти можна буде застосовувати лише на територіях, де ведуться бойові дії.

До програми «Доступні ліки» наразі входить 492 препарати. Жителі краю можуть їх отримати повністю безкоштовно або з невеликою доплатою. Програма діє у майже пів тисячі аптек на Тернопільщині.

«З нового року вступили в дію зміни до деяких нормативно-правових актів МОЗу щодо призначення та відпуску лікарських засобів та медичних виробів за рецептом. Зокрема, з 01 січня 2024 року отримати ліки та медичні вироби у рамках програми медичних гарантій у Тернопільській області можна виключно за е-рецептом. Відтепер електронний рецепт виписують на кожне найменування лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою із зазначенням форми випуску та дози на кожну назву медичного виробу окремо. Якщо це комбінований лікарський засіб, у склад якого входить не більше чотирьох діючих речовин, то зазначається міжнародна непатентована назва кожної діючої речовини, а також доза та форма їх випуску», – розповіла Ольга Ярмоленко.

Додамо, затверджено перелік ліків та медичних виробів на 2024 рік, за який НСЗУ, в межах програми медичних гарантій, буде здійснювати відшкодування вартості аптечним закладам за відпущені населенню ліки для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового та нецукрового діабету, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, лікарських засобів для осіб у посттрансплантаційному періоді, лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах паліативних пацієнтів, які потребують знеболення.