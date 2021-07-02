Фотографіями невідомої змії гігантських розмірів, не менше 2-х метрів, поділився на сторінці спільноти в мережі Фейсбук Дмитро Несвітій.

“Доброго вечора!! Це вуж? 19.06.21 Джуринський водоспад. Тернопільська обл.”, – написав він.

Користувачі швидко відреагували: дехто стривожився а дехто пояснив, що це полоз, який не є отруйним, занесений до Червоної книги України і потребує захисту.

“Ескулапів полоз , лісовий полоз , деревна змія , лісова змія , Давньогрецький бог медицини ,,Асклепій або Ескулап,, зображений з посохом на якому цей самий полоз , який зараз став символом медицини по всьому світу ,,хрест ,чаша , змія”,- прокоментував Коля ЮЕкс.

“Полоз же, таких величезних вужів не буває, та й не на деревах!”,- зазначив Серж Ґейко.

“Боже, яке воно здоровенне!”,- відреагувала Альона Травкіна.

Джерело: 0352.ua