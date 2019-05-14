Під час фестивалю локальної їжі та культури «Тернопільська БРАМА» було встановлено два рекорди України: виготовлення найдовшого стола та найдовшої суцільної дошки і один місцевий – найбільша кількість бограчу, звареного в одному казані.

Цей фестиваль проходить вже втретє і він відкриває туристичний сезон у місті. Практично всі учасники заходу – це місцеві ресторації, які готують місцеві страви та страви країн Європи, а музиканти, які виступають на фестивалі – місцеві гурти, тому його називають фестивалем локальної їжі і культури.

Попередньо рекорди планували встановити в один день – 11 травня. Та через несприятливий прогноз погоди приготування бограчу перенесли на 12 травня. Традиційну угорську страву готували запрошені з Мукачева кухарі. Вони зварили тону бограчу. На нього витратили понад 300 кілограмів м’яса, 250 кілограмів картоплі, по 40 кілограмів моркви та цибулі. А особливого смаку цій страві надає паприка – висушений і змелений солодкий червоний перець. Готову першу страву роздали 2500 тернополянам всього за дві години.

11 травня представники деревообробної компанії «МОСТ-Україна» встановили два рекорди України. Зокрема, представники книги рекордів зафіксували «Найдовший гостинний стіл з суцільної деревини», довжиною понад 26 метрів. Як виявилося згодом, на фестивалі також побили уже раніше встановлений рекорд «Найдовша суцільна дошка». Відтак, дошка на фестивалі «Тернопільська БРАМА», яка була частиною столу, мала довжину понад 26 метрів, що на один метр більше, ніж раніше встановлений рекорд. Чимало тернополян цікавилися звідки взяли дерево для цього столу? Організатори розповіли, що його офіційно придбали у лісництві, що підтверджують відповідні документи. Тож, рекорд встановлено і зафіксовано офіційно та без шкоди для природи.

Організатори фестивалю також уклали відповідні договори на прибирання Театрального майдану. І після завершення заходу сміття з площі вивезли і помили її.

Ольга Трач

Фото надані організаторами