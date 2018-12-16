Як у фільмі: у Тернополі з погонею затримували п’яного лихача. ВІДЕО

16/12/2018 Розмір тексту:

Нічна погоня у Тернополі. Учасник такої гонки отримав 7 адмінматеріалів.

Спочатку на вулиці 15 Квітня автомобіль ВАЗ, не зважаючи на екіпаж патрульної поліції проїхав на червоне світло світлофора. Інспектори відреагували на зухвалість водія і використали звуковий сигнал, за зобов’язує водія зупинитись. Але на законні вимоги зупинки авто чоловік не відреагував. Лише натиснув на газ і почав, виїжджав на зустрічну смугу для руху, створюючи при цьому аварійні ситуації для інших, повдіомляє TV-4.

В мережі з’явилося відео, від перехожого, на якого мало не наїхало авто, у якому їхав правопорушник.

Далі все було, як у фільмі. На вулиці Збаразькій ВАЗ в’їхав у “Тойоту”. Але і це не зупинило водія. Лише коли кермувальник на авто повертав на одну із вулиць, не впорався із керуванням і в’їхав у металеву огорожу. Вона вже і приборкала гонщика.

Водій Вазу відмовився від проходження тесту на алкогольне сп’яніння. Але від відповідальності уникнути не вдалося. На чоловіка поліцейські винесли цій ряд постанов за: проїзд автомобіля на заборонений сигнал світлофора, порушення ПДР, що призвели до ДТП, невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця ДТП, керування в стані сп’яніння, пошкодження дорожніх споруд, дрібне хуліганство.