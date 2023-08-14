Як працюватимуть школи та виші Тернопільщини під час навчального року?

У шести навчальних закладів області перевірили укриття. За висновками експертів, вони відповідають вимогам. Відтак ці заклади працюватимуть під час навчального року очно.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

У більшості шкіл та вишів області навчатимуться за змішаною формою.

«Прийнято перші 6 закладів, які будуть навчатися в режимі офлайн, повністю вони готові, є відповідні перевірки ДСНС, Нацполіції, комісії органів місцевого самоврядування, вони вже підготовлені і прийнято рішення, щоб допустити їх до навчального процесу. Інші заклади будуть навчатися у змішаній формі. Є різні фактори, до прикладу, укриття передбачені на 500 людей, а в навчальному закладі – 700, тому розбивається графік уроків так, що у першій половині дня і другій половині дня використовувати це укриття», – повідомив на брифінгу Володимир Труш.

На Тернопільщині триває обстеження укриттів. Після 20 серпня представники ДСНС області нададуть звіт щодо якості сховищ.