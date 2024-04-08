Тернопільські школи здобули “золото” і “срібло” на міжнародній виставці

Вісімнадцять освітніх закладів Тернопільщини стали призерами XV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024».

Захід пройшов у кінці березня в режимі онлайн. Участь у виставці взяли 485 закладів із Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, м. Києва, а також Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Естонії.

– Захід об’єднав широку освітню і наукову громадськість задля демонстрації власних досягнень і напрацювань, нових підходів у застосуванні цифрових технологій, у забезпеченні медійної грамотності, обміну досвідом, пошуку дієвих рішень щодо розвитку освіти й науки в умовах глобалізаційних викликів, обговорення нагальних питань реформування освіти, – розповіли у департаменті освіти і науки ТОВА. – Актуальні питання модернізації змісту освіти, формування і утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення безпечного фізичного й психологічного середовища тощо стали предметом професійного обговорення.

Серед учасників виставки провели рейтинговий конкурс і конкурс із 14 тематичних номінацій. Лідерів рейтингового конкурсу нагородили Гран-Прі «Вища освіта України», «Післядипломна освіта України», «Професійна (професійно-технічна) освіта України», «Міжнародна діяльність», «Інноваційна й наукова діяльність». Переможці конкурсу тематичних номінацій отримали золоті, срібні та бронзові медалі.

Серед закладів нашої області золоті медалі отримали: тернопільська початкова школа № 2; академічний ліцей «Генезис»; заклад дошкільної освіти № 2; Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу; Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі; Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму; школа № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов; Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола; відокремлений структурний підрозділ «Гімназія «Гармонія» Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола»; тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2»; Заліщицька державна гімназія.

Срібні медалі отримали такі заклади: школа № 27 імені Віктора Гурняка; школа № 26 імені Дмитра Заплітного; школа № 16 імені Володимира Левицького; школа № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов; школа № 19; Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука; тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5.

На фото: Тернопільська ЗОШ №2