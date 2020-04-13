На Тернопільщині від COVID-19 померло п’ятеро людей. Летальні випадки зафіксовані у Заліщицькому, Монастириському, Козівському районах.

В Україні затвердили чіткий алгоритм поховання померлих від коронавірусу. Тіло людини повинні продезінфікувати та покласти у герметичний пакет. Якщо рідні беруть участь у похованні, необхідні спеціальні захисні костюми.

У Монастириському районі їх надає державна служба з надзвичайних ситуацій, – повідомила волонтерка Марія Крайняк.

«Щоб похоронити людину, ви маєте бути захищені! Ми замовили захисні костюми, вони знаходяться нашому підрозділі ДСНС. У разі потреби можна брати і користуватися. Насунулася страшна біда, і ми маємо бути готовими до всього. Бережіть себе і своїх близьких».

У поліції області повідомили, що закупили близько тисячі герметичних пакетів для поховання людей, померлих від коронавірусу. Поліцейські сподіваються, що завдяки дотриманню карантинних обмежень летальних випадків буде якомога менше.

Софія Романська