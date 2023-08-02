“Я боягуз і боюся вмерти за Україну”: співак з Тернопільщини втік у Європу і поскаржився, що втомився від війни

Співак і саунпродюсер Іван Збараський, котрий народився на Тернопільщині, здивував своїх прихильників.

Музикант на своїй сторінці в Instagram заявив, що йому “байдуже до України” і він втомився від війни. Про це пише видання 0352.ua.

“Я втомився… надихатися історіями людей, не знаючи нащо і для чого, якщо я боягуз і боюся вмерти за Україну, боюся вмерти за когось. Мої пісні здебільшого про моє життя і те, який я класний, стильний, вайбовий коханець. Мені байдуже на Україну. Я сиджу тут і роблю вигляд, що я щось роблю, що я волонтерю і це добре. Мені байдуже на Каховку і на трагедії щодня. Я підключив збір до пісні, бо так правильно. Я не знаю, яку ціль переслідую, коли пишу пісні про себе, війну”, – йдеться в тексті.

Ця публічна рефлексія не сподобалася коментаторам, які нагадали артисту, котрий від початку повномасштабного вторгнення відсиджується в Нідерландах, що не йому жалітися на втому від війни.

“Байдуже на Україну, Каховку, трагедії? Вибачте, але можна підбирати слова. Військові не втомилися? Отож-бо. Дуже неемпатично”, Не стягувати – ок, виср*ти подібну дурню на загал, сидячи у Європі – не ок. Це не відвертість, це нікчемність”, “Відмовляйся від громадянства, якщо тобі на Україну байдуже”, – написали в коментарях.

До слова, Іван Збараський – український музикант, який свого часу співпрацював із Вовою зі Львова та Alina Pash. Наразі він перебуває в Нідерландах, куди виїхав нібито до початку повномасштабної війни.