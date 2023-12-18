Організували вибух біля будинку та підірвали авто, погрожуючи вбивством й вимагаючи гроші.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури тернополянину повідомили про підозру у вимаганні з погрозою вбивства, умисному пошкодженні чужого майна, шляхом вибуху, незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України), його спільнику – у вимаганні з погрозою вбивства.

За даними слідства, тернополянин вимагав гроші у місцевого жителя, погрожуючи йому вбивством. Щоб довести потерпілому серйозність своїх намірів, близько 3 години 9 листопада 2023 року підозрюваний встановив на асфальтне покриття неподалік його будинку вибуховий пристрій і підірвав його. Цієї ж ночі здетонувала вибухівка, встановлена ним на капоті автомобіля «Porsche Cayenne», що належить невістці потерпілого. Внаслідок цього спричинено матеріальну шкоду у сумі понад 100 тис грн.

Надалі, спільник підривника, надіслав у месенджер «Viber» смс-повідомлення, у якому вимагав 85 000 доларів США та погрожував убивством потерпілого.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних у злочині. Одному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу його спільнику. Перевіряється причетність їх до аналогічних злочинів.

Під час обшуків вдома у одного з підозрюваних виявлено патрони, гранату, близько 3 кг пороху, в іншого – понад 700 мобільних телефонів.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу співробітників управління карного розшуку ГУНП й Тернопільського райуправління поліції.