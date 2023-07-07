До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її чоловік вчинив сварку та погрожує фізичної розправою їй та їхньому малолітньому сину. На виклик виїхала мобільна група із реагування на факти домашнього насильства.

Двері помешкання правоохоронцям відчинив схвильований 11-річний хлопчик і сказав, що його мама раптово знепритомніла і лежить на кухні, а тата немає вдома. Поліцейські надали жінці невідкладну допомогу та стежили за її станом до прибуття швидкої.

Як пізніше з’ясувалося, заявниця має проблеми зі здоров’ям і швидка реакція правоохоронців врятувала їй життя.

Правоохоронці розшукали чоловіка тернополянки. Він не знав, що його дружині стало погано та пояснив, що після сварки вийшов з помешкання. Поліцейські склали на нього адмінпротокол за ст. 173‑2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли кривднику термінові приписи на заборону спілкування з дружиною та сином.