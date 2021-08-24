Президент Володимир Зеленський уперше вручив відзнаку «Національна легенда України» видатним особистостям. У церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці, також взяла участь перша леді Олена Зеленська.

Глава держави зазначив, що гордий вручити ці нагороди сучасникам, які стали легендами.

«Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни. Живими легендами. Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами – живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві. Тому хочу разом з дружиною вас привітати», – сказав Володимир Зеленський.

На думку Президента, українські вулиці та проспекти варто називати на честь талановитих постатей сучасності, які «живуть поруч з нами, ходять поміж нас».

«Скільки б ще геніальних поем написав Тарас Шевченко, скільки б ще неповторних будівель створив Городецький, скільки б ще чемпіонів виховав Лобановський, якби їх щодня надихала прогулянка бульваром, вулицею, названими на їхню честь», – зауважив Глава держави.

Він наголосив, що для людини цінні оплески, які вона чує, квіти, які бачить, і та нагорода, за якою вона може піднятися на сцену й виголосити промову, яку, можливо, готувала з дитинства.

«Врешті-решт важливо просто розуміти: моя Батьківщина мене бачить, знає, цінує. На жаль, довгий час у нас було по-іншому… Ми прагнемо змінити це назавжди. І робимо сьогодні перший крок. Я започаткував нову державну нагороду – «Національна легенда України». Щороку ми будемо відзначати нею наших видатних співвітчизників, які досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд», – сказав Володимир Зеленський.

Потому Президент представив кожного з лауреатів. Цьогоріч відзнаку «Національна легенда України» одержали: співачка, народна артистка України та Герой України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист та Герой України Юрій Рибчинський; генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народний артист та Герой України Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка, народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін. Відзнаку, присуджену посмертно композитору, народному артисту та Герою України Мирославу Скорику, Президент вручив його дружині Адріані Ярославівні.

«Забігаючи наперед, хочу сказати: хтось точно не побачив сьогодні своєї улюбленої поетеси, актриси, музиканта, спортсмена. Це не значить, що ми не вважаємо їх легендами – це значить, що Україна має сотні легенд. Всі вони будуть вшановані Україною. Ця премія відбуватиметься щороку. І щороку, так, як і цьогоріч, від себе та від імені нашої держави я, вклоняючись, буду казати вам «дякую». Кожному з вас», – підсумував Володимир Зеленський.