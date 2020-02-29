Інформацію про всі заповідні об’єкти, які є на території Тернопільської області тепер можна дізнатися з одного ресурсу.

Розміщена вона на «Інтерактивній карті природно-заповідного фонду Тернопільської області».

Створили її у компанії «MagneticOne Municipal Technologies» на замовлення управління екології та природних ресурсів в Тернопільській області. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища управлінням було витрачено на це 134 тисячі гривень.

Геоінформаційна сиситема містить дані про 643 заповідні об’єкти області та детальну інформацію про кожен з них. Для користувачів є зворотній зв’язок, вони можуть подавати свої пропозиції стосовно наповнення бази даних про заповідні об’єкти, надсилати повідомлення про порушення природоохоронного законодавства у заповідних об’єктах тощо.

Із інтерактивної карти, наприклад, можна дізнатися, що на Тернопіллі є не тільки Кременецький ботанічний сад, а й ще два. Обидва вони належать Тернопільському національному медичному університету. Один із них – Галицький ботанічний сад лікарських рослин – розташований у Підгородньому Тернопільського району, поряд з лісовим урочищем «Іванівка» та лижеролерною біатлонною трасою. А другий – ботанічний сад «Червона калина» – у селі Лошнів, Теребовлянського району, поруч із Львівською залізницею, на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина». В області також налічується 15 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Чотири із них розташовані у Тернополі: Старий парк, сквер імені Тараса Шевченка на бульварі Шевченка, сквер Кобзаря біля драмтеатру та сквер на вулиці В’ячеслава Чорновола.

З інтерактивної карти можна дізнатися ще багато цікавого: скільки в області є ботанічних, гідрологічних, геологічних, зоологічних пам’яток природи, заказників, дендрологічних парків, заповідних урочищ, регіональних ландшафтних парків, національних природних парків тощо. Користувачі також можуть отримати відомості щодо правового статусу, належності, режиму, географічного положення, кількісних та якісних характеристик природоохоронних територій та об’єктів, їх природоохоронної, наукової, освітньої, виховної, рекреаційної й інших цінностей. Дана геоінформаційна система, як повідомляють в управлінні екології та природних ресурсів, доступна для усіх користувачів та спрямована на інтеграцію в геоінформаційний простір України.

Ольга Трач