Всеукраїнський турнір за кубок UMA CUP JIU-JITSU вперше відбувся у Тернополі.

Долучились до турніру майже 70 спортсменів, які володіють бойовим мистецтвом джиу-джитсу. А призовий фонд становив 150 тисяч гривень. Організували турнір представники Української академії єдиноборств. Кажуть, такий кубок створений для справжніх професіоналів. Тому, учасники – це люди, які мають певні досягнення у цьому виді спорту.

Організатор кубку Української Академії Єдиноборств з джиу-джитсу Богдан Мирошниченко розповів, що змагання відбувались для двох вікових категорій. Це юніори від 16-ти до 18- ти років і чоловіки 18 +.

Родзинккою турніру, за словами Богдана Мирошниченка, стала абсолютна вагова категорія, в якій взяли участь усі бажаючі, незалежно від ваги, і змагались за головний Кубок турніру.

Долучились до змагань учасники практично з усіх областей України. Серед них киянин Артем Сидоров. Чоловік є власником чорного поясу з бразильського джиу-джитсу. Запевнив, турнір організований на високому рівні, а противники – доволі сильні. Сидоров зазначив, що команда з Тернополя завжди бере участь у змаганнях і рівень її професійності дуже високий.

Суддями турніру виступили досвідчені спеціалісти. Серед них- Максим Зубенко, він уточнив, змагання за цей кубок були цікавими не лише для учасників, а й суддів. Останні 4 роки джиу-джитсу почало активніше розвиватись в Україні. Борці вивчають нові прийоми, а гідних суперників щороку стає більше.

МАКСИМ ЗУБЕНКО – СУДЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ З ДЖИУ-ДЖИТСУ:

– У моєму суддівстві вийшло, що все однозначно. У моїх колег були моменти де 50 на 50. І доводилось вирішувати, це завжди складно вирішувати, тому що коли рівний поєдинок і рівна кількість балів. Суддя завжди повинен брати відповідальність на себе. Об’єктивно вирішувати оцінюючи весь поєдинок. І на його думку хто був ближче до активної дії.

Тернополянин Сергій Кіналь впевнено поборов учасника з Казакстану. Хлопець розповів, протистояння було складним та технічо-подуманим. Але 6 річний досвід у бразильському джиу-джитсу і налаштування на перемогу дали свій результат.

Сергій – спортсмен, який неодноразово брав участь у чемпіонатах світу, був чемпіоном Європи, відзначив сильний рівень суперників, особливо спортсмена з Казакстану , якого вважає технічно гнучким і одним з найсильніших суперників, які були у його спортивній кар’єрі.

У підсумку, у фіналі абсолютної вагової категорії – переміг саме тернополянин Сергій Кіналь. Він, в сутичках за головний Кубок, поборов спортсмена з Одеси. Тож, саме представник з Тернополя Української Академії Єдиноборств – здобув Кубок першого Всеукраїнського турніру з джиу-джитсу.

Вітаємо нашого земляка з перемогою!