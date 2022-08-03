“Вони стояли на обороні всієї країни”: у Тернополі пройшла акція на підтримку бійців з “Азовсталі”. ВІДЕО

На Театральному майдані Тернополя зібралися майже 200 людей на підтримку захисників “Азовсталі”.

Про це розповіла організаторка акції Анастасія Крисак, передає Суспільне.

За її словами, вирішили провести цей захід, щоб привернути увагу до вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області.

Учасники акції – родичі, друзі, знайомі та побратими захисників “Азовсталі”.

“Останньою краплею, коли ми зрозуміли, що абсолютно нічого не контролюємо і не знаємо, був теракт в Оленівці. Тоді ми зрозуміли, що ніяких гарантій безпеки і того, що нам повернуть наших рідних, взагалі немає”, – каже Анастасія Крисак.

На акцію прийшли сестра та донька полоненого азовця з Тернополя Михайла Діанова.

“Вони стояли на обороні всієї нашої країни, всіх наших людей. Вони є беззаперечно героями. Ці люди тримали небо нам над головами. І якщо наша влада і Червоний Хрест не можуть нічого зробити, то мають знайтися люди, які зроблять все можливе, щоби захисники “Азовсталі” повернулися додому живими”, – розповіла сестра полоненого Михайла Діанова – Альона.

“Мій батько зараз знаходиться там. Я дуже сподіваюся, що їх повернуть додому якнайшвидше”, – каже донька полоненого Михайла Діанова Ольга.

Олександр – боєць із позивним “Санчес”, є ветераном полку “Азов”. Він каже, прийшов підтримати побратимів.

“Це мої побратими і я прийшов їх підтримати. Це мій рідний підрозділ, в якому я служу з 2014 року до сьогодні”, – розповів військовий.

Нагадаємо, 29 липня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська підірвали одну із будівель колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де перебувають полонені українські військові, які захищали Маріуполь і вийшли з “Азовсталі”. У Міноборони РФ заявили, нібито українська сторона обстріляла колонію з реактивних систем залпового вогню “HIMARS”. За даними Офісу генпрокурора України, ​близько 40 людей загинули, поранення дістали 130 осіб.