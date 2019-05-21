Щоби розвивати новостворені об’єднані громади, одних власних коштів постійно буде бракувати.

Тому ініціативні голови працюють над тим, щоб отримати фінансову допомогу як з боку держави, так і міжнародних донорів. У цьому напрямку вже тривалий час активно працює Вишнівецька громада. Як зауважив її голова Володимир Кравець, для цього створили посаду проектного менеджера.

Вишнівецька ОТГ є партнером програми USAID DOBRE.

– Ми співпрацюємо із програмою «DOBRE» і вже виграли проект на покращення освітньої послуги на суму понад 2 млн. грн. з нашим співфінансуванням. Мова йде про модернізацію шкільних їдалень та харчоблоків. Хочемо викинути весь мотлох, а на його місці зробити сучасні кафе Wi-Hi з інтерактивною дошкою тощо. Їх могла би відвідувати молодь не лише, щоби перекусити, а й спілкуватися, також там могли би випити чашку кави і працівники педагогічного колективу. Думаю, що нам вдасться цей проект реалізувати в 2019 році, – сказав Володимир Кравець.

Голова Вишнівецької громади говорить, що труднощі у залученні програм технічної допомоги виникають через вимогу співфінансування, а місцевий бюджет не завжди дозволяє реалізувати у співпраці масштабні проекти.

– Якщо ви показуєте роботу, донор бачить, що ці кошти витрачаються на мудрі, потрібні проекти, а не щоби просто “витягнути” кошти, то із залученням фінансів проблем не буде. Заключатиметься питання в іншому: жоден донор не дає грошей просто так. Повинно бути співфінансування 30 чи 50%. І у бюджеті мають бути на це гроші. Тому ми активно працюємо над наповненням бюджету, і бізнес, спостерігаючи, як ми відкрито працюємо для людей та громади, йде нам назустріч, – резюмував пан Кравець.

Джерело: Тижневик “Номер один”