Внаслідок артобстрілу на Донеччині загинув наш земляк Руслан Пасічник

Із першими снігами до нашої громади прийшла сумна звістка про загибель стрільця-помічника гранатометника військової частини А4267 Руслана Пасічника, мешканця Ланівців.

Про важку втрату повідомили на сторінці Лановецької міської ради.

Мобілізований наприкінці вересня, Руслан Пасічник захищав нашу країну від російської орди, виявляючи мужність та відвагу. Однак, 17 листопада під час артилерійського обстрілу загинув поблизу населеного пункту Яковлівка, що на Донеччині.

Схиляємо голови у шані перед героїзмом солдата Руслана Пасічника. Вічна йому пам’ять.