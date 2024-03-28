Довга дорога додому: сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло захисника, котрий загинув ще в серпні

Знову Тернопільщина у скорботі. На Запоріжжі загинув захисник з колишнього Лановецького району Степан Шумило.

Про це повідомили у Лановецькій міській раді.

“Скорботний день, підтвердили загибель попередньо зниклого безвісти молодшого сержанта Шумила Степана Васильовича, 1986 року народження, із села Татаринці.

Мужньо виконавши військовий обов’язок, головний сержант десантно-штурмового взводу загинув 15 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області”, – зазначають у міськраді.

Тіло полеглого захисника зустрінуть на центральній площі Лановець сьогодні, 28 березня.

“В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя! Щирі співчуття рідним!”, – ідеться у зверненні міської ради.