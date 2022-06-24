Впродовж восьми років і після 24 лютого – з часу повномасштабного вторгнення росії на територію України, підтримка української армії не припиняється.

З Тернополя на фронт для наших захисників регулярно відправляється як гуманітарна допомога, так й необхідне військове спорядження.

Цими днями для потреб Збройних сил України передано у користування військову техніку.

«Одна із військових частин, де служать тернополяни, подала звернення з пропозицією задіяти стару військову техніку, що є на території Старого парку, відповідно до призначення. Тож наразі у парку проводяться роботи з її демонтажу, – інформує міський голова Сергій Надал. – Частина буде перероблена для військових дій та навчань. Відтак військовослужбовці, які вперше приходять службу у ЗСУ, зможуть наглядно побачити, як працює гаубиця чи бронемашина. Окрім того, після відновлення та приведення техніки до бойового стану, окремі одиниці з них можна буде використовувати і в боротьбі з російськими загарбниками».

Нагадаємо, раніше виконавчим комітетом було прийнято рішення про надання дозволу КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», як балансоутримувачу, безоплатно передати на баланс військової частини військову техніку, що розміщувалася на території Старого парку у Тернополі.