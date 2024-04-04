Підліток викрав автомобіль, потрапив у ДТП, поцупив рюкзак з грошима та придбав за них скутер: і це за один день

Наразі неповнолітній перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та ризикує найближчі вісім років провести за ґратами.

Поліцейські встановили, що юнак приїхав у м. Бершадь Вінницької області з Тернопільщини в гості до дівчини. 31 березня він спочатку викрав автомобіль Іж-2126 з території станції технічного обслуговування. Довго проїхати не вдалось – не впорався з керуванням та в’їхав у гараж. Автомобіль покинув на місці ДТП та втік. Потім вліз на інше подвір’я, де був припаркований автомобіль Skoda. Транспортний засіб був відчинений, а в салоні зловмисник побачив рюкзак. Як виявилось, у рюкзаку були 45000 гривень, які родина власника зібрала для поховання родича та інші особисті речі. Частину грошових коштів підліток витратив – придбав скутер.

Проведеними слідчо-оперативними заходами та завдяки відео з камер спостереження поліцейські відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління встановили особу правопорушника та його місцезнаходження. 15-річного фігуранта затримали на одній з вулиць міста. Також працівники поліції перевірятимуть затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Автомобіль, який потрапив у ДТП, поміщений на арештмайданчик. Грошові кошти вилучені частково.

За цими фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання стосовно повідомлення підліткові про підозру у вчиненні злочинів.