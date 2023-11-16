Війна забрала життя ще одного захисника з Тернополя

Жахлива звістка знову надійшла до Тернопільської громади.

Захищаючи нашу Батьківщину, будучи відданим військовій присязі, загинув захисник Мінтенко Юрій Михайлович, 1978 р. н.

Герой віддав своє життя за українську націю та за рідну землю 11 листопада у Харківській області під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Щиро співчуваємо родині та близьким Героя. Назавжди у наших серцях. Вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника Тернопільської громади.