Війна забрала життя ще одного Захисника з Тернопільської громади

Війна чорною звісткою увірвалася у ще одну тернопільську родину.

Захищаючи Україну, у пекельній Донецькій області загинув Андрій Загрейчук. Йому було 42 роки.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Глибоке горе сколихнуло Тернопільську громаду. Захищаючи Україну від московської навали, віддав своє життя заради свободи та незалежності українського народу Герой Загрейчук Андрій Володимирович (19.04.1981 р.н.). Він мужньо боровся за Батьківщину, проте його душа увійшла у вічність у Донецькій області. Не передати того болю та смутку, який зараз відчуває уся родина воїна. Ми щиро співчуваємо вам та усім близьким, знайомим Андрія. Вічна пам’ять нашому захиснику!”, – ідеться у зверненні очільника Тернопільської громади.